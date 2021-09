Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

Questa sera il pubblico del festival Assisi OnLive incontrerà la caustica ironia di Andrea Pennacchi, in scena con il nuovo spettacolo Pojana e i suoi fratelli: direttamente dal successo di Propaganda Live, programma cult di LA7, arrivano in Umbria Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e ovviamente Pojana, personaggio entrato nel cuore del pubblico. Appuntamento alla Lyrick Summer Arena di Assisi alle 21.00. Andrea Pennacchi, sente un'emozione particolare in vista di questa data del tour? Beh, Assisi è un posto decisamente iconico e arrivarci con questo coro di personaggi così carnali suona un po' strano. Del resto però anche nella religione ci sono vie più carnali per elevarsi, ad esempio quella di San Francesco che è andato in mezzo alla gente e ai peccatori un po' come sto facendo io! In molti l'hanno vista solo in tv e mai a teatro Mi fa molto ridere pensare che molti credono sia partito direttamente dalla tv. Quando sono andato in onda le prime volte molti mi chiedevano «dove sei stato fino adesso?» e rispondevo «al bar!». In realtà ho fatto una lunghissima gavetta in teatro e già lì andava in scena quella strana compagnia dei fratelli di Pojana. Pensa che apprezzeranno di più o gli mancherà la versione televisiva? Sono emozionato all'idea di presentare questi miei personaggi a chi non mi ha mai visto dal vivo, ma non ho dubbi che funzioneranno. Per me è stato più faticoso portarli dal teatro alla tv. E lei quale delle due forme preferisce? Io sono un vecchio teatrante e per quanto importante possa essere la tv la considero comunque un dopo. Sul palco fai qualcosa insieme al pubblico, è un modo di organizzare il caos in cui ci troviamo in una narrativa comprensibile, da cui possiamo trarre degli insegnamenti. Non ho nulla contro lo stare in poltrona a guardarsi una serie, ogni tanto lo faccio anche io, ma usando la parolaccia catarsi quello è qualcosa che si crea solo a teatro. Cosa pensa delle difficoltà dei lavoratori dello spettacolo? Credo che il virus non sia la causa del problema ma una sorta di evidenziatore. Ci sono un sacco di persone che lavorano attorno al mondo dell'arte e vivono di questo, ma non hanno rappresentanza sindacale: fanno laboratori nei carceri, teatro per i bambini e tante altre cose importantissime. Una classe di lavoratori divisa tra VIP e fanteria d'assalto. Io mi ritengo ancora parte di questa seconda classe, sebbene ho il privilegio di andare in tv.

Michele Bellucci