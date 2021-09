Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

Quasi un chilometro da percorrere con il piede piantato sul freno. Per una delle strade più danneggiate, via Cotani, il Comune ha disposto il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. A causare una situazione di pericolosità le radici dei tanti pini che costeggiano la strada. Un provvedimento, quello disposto con l'ordinanza 843 della struttura Sicurezza, che fa seguito ad uno analogo preso da tempo per i primi duecento metri di via Cotani (versante Madonna Alta). Un nuovo sopralluogo di personale del Comune, disposto per verificare la situazione, ha comportato l'estensione del limite a 30 all'ora per l'intero tratto, fino a via Magnini. Proprio in questo giorni tramite il Messaggero molti cittadini hanno alzato la voce per parlare del cattivo stato di salute della strada e del marciapiede. Ci sono infatti numerosi tratti dove passeggiare risulta pericoloso perché, con il tempo, le radici dei pini hanno creato pericolosi dossi. Vere e proprie barriere che, in un paio di punti, costringono a scendere in strada, dove però la situazione non è certo migliore. Fino al «ripristino delle condizioni di sicurezza» intanto per auto e tutti gli altri veicoli, limite a 30 all'ora.