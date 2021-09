Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

Quasi 350 richieste di sopralluoghi per verificare i danni di quel fiume di acqua e fango entrato nelle case di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Ponte Pattoli, Colombella e Pianello, nell'alluvione di una settimana fa. Famiglie sfollate, attività commerciali costrette a chiudere per giorni per ripulire tutto a causa di quegli oltre 100 millimetri di pioggia che in poco più di un'ora, lo scorso 23 agosto, si sono abbattuti in quella porzione di città. I tombini, probabilmente poco puliti secondo i residenti, non hanno retto a tanta pioggia e le immagini di quel fiume di acqua e fango che ha colpito soprattutto a Villa Pitignano, come quelle dei sottopassi allagati con le auto dentro, hanno fatto il giro della città e spaventato tanta gente. Oltre a causare, appunto, molti danni. Al fine di conteggiarli nella maniera più completa possibile, «per segnalare danni al patrimonio privato», l'amministrazione comunale ha quindi invitato i cittadini «a compilare e inoltrare al protocollo del Comune la modulistica appositamente predisposta, di seguito riportata. Il nubifragio ha avuto un carattere di assoluta eccezionalità, con temporali molto intensi e con forti apporti idrici al suolo - fanno sapere proprio da palazzo dei Priori -. Vista l'entità del fenomeno, la rilevanza e la diffusione sul territorio, il 27 agosto 2021 è stata avanzata dal sindaco la richiesta per il riconoscimento dello stato d'emergenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è già provveduto ad effettuare una prima ricognizione, non ancora esaustiva dei danni al patrimonio pubblico per la richiesta dello stato di emergenza conseguente all'evento richiamato. Al fine di completare rapidamente la rilevazione viene fissata la scadenza del 20 settembre 2021. Si precisa che questa ricognizione non rappresenta un riconoscimento dei finanziamenti per il risarcimento, ma un primo strumento di quantificazione dei danni». I moduli compilati vanno spediti all'indirizzo: Comune di Perugia, Protezione Civile, Strada Santa Lucia 2. Oppure, consegnati a mano allo stesso indirizzo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.30, lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Come allegato in formato elettronico, all'indirizzo email: emergenza@comune.perugia.it o alla posta elettronica certificata: protezionecivile@pec.comune.perugia.it. È possibile scaricare il modulo da questa pagina del sito istituzionale del Comune: www.comune.perugia.it/articoli/nubifragio-del-23-agosto-2021-segnalazioni-danni.

E.Prio.