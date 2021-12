Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:02

QUARTIERE AL SETACCIO

Fontivegge al setaccio e dalla rete dei controlli arriva una pesca abbondante: cinque clandestini trovati in due appartamenti nella zona tra la stazione e via XX Settembre. Controlli di polizia e polizia municipale. La pesca è andata bene perché le forze dell'ordine sono andate a colpo sicuro dopo le segnalazioni dei residenti.

Si sono mossi il personale del nuovo nucleo decoro urbano della Polizia Locale insieme agli agenti della questura Squadra volante, Immigrazione e Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato il controllo di un due immobili nei pressi della Stazione ferroviaria, a seguito di esposti di cittadini.

All'interno degli appartamenti sono stati trovati cinque uomini tutti irregolari, cioè clandestini. Il bilancio di fine operazione dice che per quattro di loro è scattata l'espulsione, la denuncia per il quinto che non aveva rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano.

All'interno di una delle camere in cui sono state effettuate le perquisizioni gli agenti hanno trovato anche eroina e un bilancino di precisione. È scattato quindi il sequestro dell'eroina e alla denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due appartamenti si trovano nello stesso palazzo, stesso pianerottolo in qualche modo collegati. Sono stati chiamati i proprietari per verificare come mai quei cinque clandestini fossero lì dentro. È spuntato un contratto di affitto cambiato, sembra, nel corso del tempo. E quindi tutto da verificare.

I due appartamenti erano carenti dal punto di vista igienico-sanitario e del rispetto delle norme di sicurezza, ragione per cui è intervenuta la Asl che ha chiesto al Comune l'emissione di un'ordinanza di inagibilità. Insomma sigilli

«L'operazione- commenta una nota di palazzo dei Priori- denota la sinergia vincente tra Polizia di Stato e Polizia Locale di Perugia che nell'ambito delle rispettive competenze si impegnano per il contrasto alla criminalità e per restituire alla fruizione dei cittadini gli spazi del quartiere di Fontivegge».

Soddisfatto dei risultati dei controlli l'assessore alla sicurezza, Luca Merli, che su una Fontivegge più sicura ha puntato forte: «Quello che è stato trovato da polizia e polizia municipale dimostra come funzioni il sistema dei controlli in cui credono le istituzioni. Il prefetto Gradone che non ci ha fatto mai mancare il suo appoggio e il questore Bellassai, sia dal suo recente insediamento ha capito la necessità di intervenire nella zona di Fontivegge e non ci ha mai fatto mancare il sostegno dei suoi uomini. Così come funziona la sinergia con tutte le forze dell'ordine impegnate per una città più sicura».

