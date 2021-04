21 Aprile 2021

PUBBLICO IMPIEGO

Più di trecento concorrenti, 336 per l'esattezza, per sette posti disponibili. Sono altissimi i numeri registrati dal Comune sulla risposta all'avviso di selezione pubblica per la per l'assunzione a tempo determinato pieno e/o parziale di 4 istruttori amministrativi-contabili e 3 assistenti sociali per il rafforzamento dei servizi sociali, al fine di dare attuazione ai progetti finanziati con fondi statali o europei. Una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Risorse umane, la 748 del 15 aprile, ha disposto l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti, a seguito della quale sono stati ammessi 161 per la selezione di istruttore amministrativo-contabile e 175 per la procedura dell'assistente sociale. Tanti dunque i candidati per i sette posti a disposizione. Un successivo atto del Comune, una determinazione della struttura operativa Organizzazione, entrate e controlli, ha fissato le date per lo svolgimento della prova d'esame, consistente in un'unica prova orale, e la nomina delle commissioni giudicatrici. Le prove non si svolgeranno in presenza ma in modalità videoconferenza. Dal 26, 27, 30 aprile e 3,4,6 maggio si svolgerà la prova orale della selezione per l'istruttore amministrativo-contabile, mentre il 26,27, 28 aprile e 3, 4, 5 maggio si svolgerà la prova orale della selezione per l'assistente sociale. I candidati sono stati suddivisi nei turni giornalieri in base all'ordine alfabetico.