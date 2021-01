PUBBLICO IMPIEGO

Il Comune perde un dirigente. Mirco Rosi Bonci lascerà la guida della struttura operativa organizzazione, entrate e controlli. Il dirigente sbarca in Regione dove c'è stato il bando con la mobilità tra enti per la copertura di alcuni ruoli vacanti e che sono tutt'ora ricoperti a interim. Mirco Rosi Bonci, in Regione, andrà a ricoprire il ruolo di apicale del Servizio amministrativo e del personale del Servizio sanitario regionale.

Con l'uscita di Rosi Bonci il Comune dovrà ridistribuire gli incarichi. Che in parte dovrebbero essere assegnati a interim, al dirigenti dei Servizi finanziari, Dante De Paolis. Interim che dovrebbe durare fino a sei mesi, cioè il termine che potenzialmente ha Rosi Bonci per tornare sui suoi passi. Ipotesi di scuola ma che indica la strada per l'assegnazione dell'interim a palazzo dei Priori.

Intanto il Comune, dopo aver dato il via libera alla possibilità di effettuare le prove dei futuri concorsi on line, ha messo mano ai rinforzi per il personale delle scuole dell'infanzia comunali. Palazzo dei Priori sta assumendo 56 educatrici, molte delle quali, come informa l'assessore al Personale Luca Merli, pur essendo a tempo determinato, avranno il contratto fono alla fine di giugno, per coprire senza buchi l'intero anno scolastico di nido e materne. Un bel rinforzo soprattutto in un anno ancora una volta complicatissimo per la frequenza dei servizi educativi.

