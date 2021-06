Domenica 27 Giugno 2021, 05:04

PUBBLICO IMPIEGO

Dopo la fuga e i pensionamenti, in Comune arrivano tre nuovi dirigenti. Andranno a rimpinguare gli uffici dell'Area tecnica. Tre assunzioni dopo il recentissimo concorso. Si tratta di Margherita Ambrosi che ha chiuso la prova al primo posto, Francesca Vincenti (seconda) e Vincenzo Tintori(terzo). I primi due dirigenti entreranno in servizio dal primo luglio, il terzo dal 15. Per Ambrosi, in realtà, si tratta di un salto in alto visto che era già a palazzo dei Priori nell'unità operativa Mobilità e infrastrutture; mentre Vincenti arriva dal Comune di Piegaro e Tintori da quello di Bastia.

Radio palazzo indica la soluzione per gli incarichi. Quella più ovvia porta Ambrosi alla guida della Mobilità e infrastrutture dove c'era il mobility manager Leonardo Naldini andato in Regione e dove oggi c'è l'interim di Monia Benincasa dirigente dell'Edilizia scolastica. Tintori viene indicato agli Impianti sportivi ed edilizia residenziale pubblica che oggi è gestita ad interim dal dirigente d'area Fabio Zepparelli, titolare dell'area Opere pubbliche; mentre per Vincenti possibile l'edilizia privata oggi a interim di Franco Marini, titolare dell'Unità operativa Urbanistica. Ma c'è anche l'ipotesi che Ambrosi vada all'Ambiente con conseguente mini riassetto organizzativo visto che non rimarrebbe nell'unità operativa dove ha lavorato fino a oggi. Ma oer l'Ambiente è in lizza anche Tintori. Gli incarichi definitivi sono attesi per i primi giorni della settimana.