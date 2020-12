PUBBLICO IMPIEGO

Concorsi anche da remoto ai tempi del Covid. Una modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, che la giunta Romizi ieri ha approvato. «A causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni anti Covid ha detto l'assessore al personale Luca Merli - i concorsi pubblici e privati sono stati bloccati e, dato il permanere della situazione di emergenza, è probabile che tale fermo si protragga ancora per alcuni mesi». Tempo prezioso, vista l'esigenza di far fronte quanto prima alla carenza di personale. «Per questo ha aggiunto Merli - abbiamo deciso di decentrare e digitalizzare i concorsi al fine di riuscire a dare, comunque, piena e concreta attuazione ai piani occupazionali previsti». Per farlo, si è reso necessario modificare l'articolo 11, introducendo l'obbligo di presentazione delle domande in via telematica, nonchè inserendo un nuovo articolo il 29 bis- relativo allo svolgimento e valutazione delle prove in via telematica. Di fatto la possibilità di svolgere le prove preselettive e scritte in modalità telematica, in presenza di condizioni particolari che impediscano lo svolgimento in presenza, attraverso l'affidamento del servizio a una ditta specializzata per garantire le necessarie attività, la sicurezza e la tracciabilità delle procedure in via telematica. Sarà la commissione giudicatrice a valutare l'opportunità dello svolgimento in videoconferenza anche della prova orale e l'eventualità di svolgere i propri lavori anche in modalità telematica.

