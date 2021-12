Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

La cronologia dice dalla giornata di domenica, da quando cioè la maggioranza delle persone ha appreso la notizia dell'esplosione in Sicilia, con una palazzina a Ravanusa distrutta proprio da una fuga di gas, tra morti e dispersi. Insomma, una specie di psicosi. Altamente comprensibile, dal momento che le immagini del disastro e il racconto dei morti (tra cui la giovane coppia con il bimbo che sarebbe dovuto nascere proprio in questi giorni) hanno scioccato tantissime persone. E perché in questo periodo dell'anno il super lavoro delle caldaie può portare a situazioni di criticità. Una psicosi che a Perugia e dintorni si è tradotta in tante chiamate negli ultimi giorni al centralino della sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco per segnalare possibili difficoltà. Secondo quanto si apprende, vengono in particolar modo segnalati forti odori di gas che mettono subito in allerta le persone. Parte subito così la chiamata ai pompieri che immediatamente intervengono per verificare quanto contenuto nella richiesta. Secondo quanto si apprende, fin qui fortunatamente si tratterebbe di falsi allarmi, nel senso che in effetti qualche odore di gas arriverebbe dai contatori ma nulla che vada oltre i livelli di guardia. Vigili del fuoco che ovviamente sono tenuti a intervenire per scongiurare qualunque situazione d'emergenza.

A proposito d'emergenze, una delle tante cui i vigili del fuoco hanno dovuto far fronte nella giornata di ieri ha riguardato un incendio nella zona di via dei Filosofi. I residenti, secondo quanto si apprende, hanno allertato subito i pompieri per le fiamme che arrivavano dall'auto in sosta. In corso di valutazione le cause del rogo.

