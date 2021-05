24 Maggio 2021

VITA DI QUARTIERE

Da una parte ci sono cittadini che mettono mano al decespugliatore per dire basta al degrado, dall'altra ci sono proteste per alcune aree verdi invase dall'erbaccia, in qualche punto «diventata alta anche un metro». Sul delicato fronte del verde cittadino, spunta più di qualche malumore. Il capitolo dove i nervi sono più tesi è quello degli sfalci.

C'è più di un quartiere che chiede un pressing sugli interventi di taglio dell'erba, programmati secondo un calendario. A San Marco alcuni residenti alzano la voce perché, nel parco al centro del quartiere che si sviluppa lungo via Giolitti, a ridosso della chiesa parrocchiale, c'è grande attesa per l'intervento. Lì, come hanno raccontato alcuni lettori, l'erba è diventata altissima e, secondo le prime informazioni, l'intervento era previsto per la prima settimana di maggio.

L'ultima versione del calendario degli sfalci disponibile nel sito del Comune, portale ambiente, indicava il parco B09 (questo il codice per l'area verde centrale di San Marco) fra il 17 e il 22 maggio. A ieri però l'erba era ancora alta. Stessa cosa avviene, almeno così era la situazione fino a sabato pomeriggio, in uno dei parchi di Madonna Alta. L'area verde adiacente la chiesa e la nuova rotatoria tra via Baracca e via Cotani, si presenta con panchine letteralmente sommerse dal verde, cresciuto senza controllo. Stessa cosa per qualche cestino dei rifiuti, quasi scomparsi. Per quel punto nel calendario sfalci non sono indicate date, perché l'area risulta fra quelle in affidamento. Tra i cittadini c'è comunque chi alza la voce e chiede parchi fruibili.

QUI VIA DEI FILOSOFI

Dalle proteste alle azioni per il decoro del territorio. In via dei Filosofi i volontari dell'associazione Filosofi...Amo continuano le operazioni di pulizia. L'ultimo punto strappato all'abbandono un tratto della parte alta di via dei Filosofi «che era in evidente stato di incuria».

A cambiare la situazione sono stati Giovanni Testi e Giuseppe Vento, che recentemente hanno messo mano a piazzetta Rina Gatti e al corridoio che collega via Da Vinci con via dei Filosofi. Riccardo Gasperini

