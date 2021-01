SERVIZI

MAGIONE «Troppe code al freddo e troppo pochi i giorni di apertura», con le persone che scelgono di fare chilometri pur di usufruire altrove del servizio postale. Dopo la scesa in campo del sindaco Giacomo Chiodini a difesa degli utenti, ora ci pensa un gruppo cittadino a lanciare un'iniziativa con tanto di distribuzione di moduli di reclamo da inoltrare a Poste. «Dobbiamo essere uniti - dicono attraverso i social i componenti di San Feliciano da tutelare - Invitiamo tutti a compilare la lettera di reclamo che si può ritirare all'ufficio postale di San Feliciano per protestare contro la drastica riduzione dell'orario di apertura al pubblico, portato a soli tre giorni alla settimana, una scelta che crea inevitabili lunghe file di attesa». Ancora: «L'ufficio della nostra frazione -incalzano i promotori dell'iniziativa - è un servizio anche per gli abitanti di Torricella, Monte del Lago, San Savino, Dirindello, Casenuove e per i turisti. Ora stiamo organizzando in paese con alcuni volontari un punto di distribuzione di questi moduli e un aiuto per la loro compilazione».

C'è chi si lamenta di passare ore in fila al freddo, chi se la prende con gli assembramenti fuori dell'ufficio e chi sceglie di andare a Magione per evitare il problema. Che, come detto, era stato sollevato quasi un mese fa dal sindaco che aveva scritto a Poste per segnalare «il disagio delle lunghe code all'aperto di fronte agli uffici postali di San Feliciano e Sant'Arcangelo proprio in periodo di pandemia», a difesa degli utenti più anziani.

