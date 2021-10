Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

SICUREZZA

Un incubo. Perché la presenza di prostitute in strada si accompagna spesso a situazioni di degrado e di estrema vicinanza con i movimenti della microcriminalità. Un incubo che nella zona di Fontivegge hanno davvero paura di tornare a vivere, dal momento che tra quanto succede di giorno e quello che accade di notte di fatto si può dire che in alcune aree ci sia una specie di servizio prostitute h/24.

Si parla in particolar modo dei punti compresi tra via Canali, via della Ferrovia e parte di via Mario Angeloni.

Durante la giornata, ricordano i residenti anche attraverso le pagine social del gruppo Progetto Fontivegge, il giro di prostitute soprattutto di etnia rom (ma non solo) è particolarmente palese ed evidente. «Basta fare un giro lungo via Canali e zone limitrofe a qualunque ora della mattina e del pomeriggio per accorgersi della presenza di prostitute in attesa dei clienti» sottolinea un commerc iante della zona.

Ma di sera la situazione pare essere ugualmente difficile sotto questo aspetto. «Ci sono almeno cinque transessuali che si prostituiscono lungo la strada» racconta un residente. Stessa testimonianza fatta da altri residenti anche via social.

Come detto, la questione principale legata alla prostituzione su strada è il senso di degrado che comporta e la rabbia da parte dei residenti nel vedere il via vai di persone salire e scendere dalle auto.

Una questione che già qualche mese fa aveva fatto parecchio discutere nella zona, con conseguenti interventi da parte soprattutto degli agenti della polizia locale che avevano avuto la conseguenza limitare fortemente il fenomeno. Che ora sembra essere decisamente ripreso.

