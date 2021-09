Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

SANITÀ

UMBERTIDE Accordo preliminare per il trasferimento delle quote private dell'Istituto Prosperius Tiberino. A operazione conclusa il 52,38% dell'intero pacchetto azionario verrà rilevato da una società umbra, la Brugnoni Group Sanità, la Usl Umbria 1 conserverà il 36,82%, il Comune di Umbertide il 10,80%. Intanto, nell'ultima seduta del consiglio è arrivato l'ok, espresso attraverso l'esercizio della clausola di gradimento. Favorevoli Lega, LiberaIlFuturo, Pd, Umbertide Cambia. Astenuto M5s. «Un passaggio importante per la nostra partecipata», assicura il sindaco Luca Carizia. «Non sollevo problematiche per evitare strumentalizzazioni, ma credo che alcune questioni si sarebbero potute affrontare in maniera diversa», eccepisce il Democrat Matteo Ventanni. «In un'apposita commissione dovremo capire la legge ragionale che riguarda Prosperius», rilancia Gianni Codovini. «Il diritto di prelazione doveva avere un passaggio in quest'aula», contesta il Cinquestelle Giampaolo Conti. L'Istituto Prosperius Tiberino, 112 posti letto, 120 dipendenti, è una realtà ormai più che consolidata nell'ambito della medicina riabilitativa. Brugnoni Group Sanità, leader nel centro Italia nel settore della diagnostica, della fisioterapia e dell'assistenza domiciliare, gestisce già alcuni centri nel Perugino e nel Folignate.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA