Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

IL PROCESSO

GUBBIO Minacce e ricatti, disparità di trattamento danneggiando i nemici per favorire gli amici e documenti falsificati: c'è andata giù pesante l'accusa nell'ultima udienza al processo Trust che in tribunale a Perugia vede imputati l'ex sindaco Orfeo Goracci con altri ex amministratori, dipendenti ed ex dipendenti comunali che rispondono di associazione per delinquere, concussione e altri reati.

La dottoressa Fernanda Fraioli della Corte dei Conti nella deposizione ha confermato la falsificazione di un documento dell'organo giudiziario contabile con il quale si ipotizzavano irregolarità nei confronti del dipendente Franco Bazzurri, oggi in pensione, in realtà mai prospettate e secondo l'accusa utilizzate per intimorire e gettare ombre su Bazzurri.

Proprio Bazzurri ha raccontato che fin da quando si trasferì da Gualdo Tadino a Gubbio è stato osteggiato, ricattato e penalizzato con la disparità di trattamento quando dapprima all'ufficio personale e quindi al settore anagrafe è stata sospesa la posizione organizzativa che da tempo era prevista per quei servizi e rimosse quando spettava a lui. In particolare, Bazzurri ha evidenziato come le due posizioni organizzative siano state ripristinate, in momenti diversi, quando hanno maturato i titoli Lucia Cecili e Nadia Ercoli, entrambe imputate al processo Trust e coinvolte in altri aspetti della vicenda per i rapporti personali con Goracci. Bazzurri ha ripercorso analoghe situazioni di un altro ex dipendente, Lorenzo Rughi (tra i prossimi testimoni), che secondo il pubblico ministero Mario Formisano e le testimonianze è risultato penalizzato nella possibilità di assumere incarichi da graduatoria o titoli in possesso con una serie di escamotage, compreso l'intervento su una delibera inizialmente concordata con i sindacati e poi modificata per estromettere Rughi. Al processo, aspettando altri testimoni e le intercettazioni, sono intanto maturati i tempi della prescrizione per svariati reati. Sarà il presidente Mariella Roberti a esplicitare i termini della prescrizione e gli imputati, che hanno sempre respinto ogni addebito rivendicando la legittimità di atti e comportamenti, decideranno se accedervi o meno.

Le difese potrebbero valutare il ricorso alla prescrizione per alcuni reati dove il rischio di condanna potrebbe essere ritenuto più alto. Prossima udienza il 23 novembre quando l'accusa chiamerà a deporre l'ex assessore ai Lavori Pubblici Marino Cernicchi (nell'inchiesta Trust ha patteggiato a 16 mesi), l'ex funzionario comunale Lorenzo Rughi (considerato uno dei più penalizzati e vessati dal cosiddetto sistema Goracci) e Rossi dei Carabinieri del Ros.

Massimo Boccucci

