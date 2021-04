24 Aprile 2021

PROCESSO AGRIFLOR

«Non ricordo, faccio parte di un altro distretto, non ho mai effettuato sopralluoghi». Con queste risposte di un tecnico dell'Arpa chiamato a testimoniare dalla procura nel processo per (i fatti sono del 2013/2014) gli abusi edilizi e i reati ambientali contestati, a vario titolo, ad allora operai e vertici di Agriflor, si è chiusa una difficile udienza davanti al giudice Marco Verola. Che ha fissato il prossimo appuntamento in aula al 17 giugno, «ormai a soli due mesi dalla fatidica data della fine del processo per avvenuta prescrizione, che cadrà ad agosto», come ricorda il Comitato spontaneo Antipuzza di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano. Sei gli imputati (difesi, tra gli altri, dagli avvocati Francesco Falcinelli e Michele Bromuri) di un processo in cui le accuse, prima del sostituto Manuela Comodi e ora del collega Paolo Abbritti, parlano della realizzazione, senza autorizzazioni e in presenza di un vincolo ambientale dovuto alla vicinanza con il Tevere, di un pozzo, due vasche d'accumulo e un canale di raccolta del percolato, oltre al tentativo di togliere i rifiuti nel mirino degli inquirenti dopo aver addirittura rimosso i sigilli dell'area precedentemente sequestrata dai carabinieri del Noe. E con la prescrizione che incombe, la testimonianza del tecnico (e precedentemente del suo collega) che nega un sopralluogo - invece effettivamente svolto, come da verbale dell'Arpa firmato da entrambi il 31 ottobre 2000 in cui si parlava di irregolarità e anomalie - mette una pietra quasi tombale sul processo. E fa arrabbiare i residenti del comitato Antipuzza, assistiti dall'avvocato Valeria Passeri: «Tutti i capi di imputazione a carico della suddetta azienda stanno cadendo uno ad uno per lo stesso motivo: prescrizione. Tutto questo sembra fantasia eppure è realtà processuale, a discapito dell'ambiente e della nostra salute».

Egle Priolo