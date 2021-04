30 Aprile 2021

MAGIONE Manutenzione delle aree verdi e dei giardini pubblici, il Comune la fa fare ad associazioni e Pro loco del territorio, per una spesa di circa 30mila euro destinata ai rimborsi dei volontari. Via libera al patto civico fino al prossimo autunno con dieci associazioni locali tra frazioni e capoluogo che si daranno il turno per garantire la pulizia e l'ordine negli spazi comuni. «Queste realtà-dice l'Amministrazione- potranno concorrere al miglioramento dei livelli di fruibilità di queste aree da parte dei cittadini e dei turisti». Si comincia dalla frazione di Casenuove, per il giardino e il parcheggio Calendimaggio, il parcheggio della chiesa e il verde della scuola dell'infanzia; a Villa la pulizia è prevista nell'area verde della chiesa e del parcheggio, cimitero, area verde Canutola e il vicolo del Giglio, mentre a Sole e Pineta via libera per la nuova area verde in strada Pirandello. A Soccorso la zona chiesa e fontana, via Lenella, piazza e viale Matteotti e il complesso scolastico; ad Agello il nuovo parcheggio e, tra l'altro, l'area verde i giardini Castello, mentre a San Savino anche i giardini della chiesa, l'area verde La Cittadella. Individuate anche le arre verdi lacustre da sistemare. L'elenco parte da Monte del Lago; San Feliciano con la pulizia nel lungolago Alicata e altre zone, e Sant'Arcangelo dove è prevista la manutenzione, tra l'altro, nella zona pontile e zona porto, strada e parcheggio Montivalli e parco scuola dell'infanzia.

S.Can.