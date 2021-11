Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

Auto intestata a un prestanome, un vero e proprio laboratorio per il taglio e il confezionamento a casa delle dosi per lo sballo sempre più quotidiano di sempre più persone: questa, la fotografia dell'ultima operazione anti droga messa a segno dagli investigatori della squadra mobile, diretti da Gianluca Boiano.

In manette, in flagranza di reato, un giovane albanese molto attivo nella zona intorno a Deruta.

Il blitz nelle ultime ore quando, al fondo dell'indagine avviata qualche tempo fa, i poliziotti lo hanno sorpreso a bordo di un'auto (poi risultata intestata a un prestanome), mentre effettuava molteplici cessioni di cocaina a diversi consumatori.

Le attività di perquisizione nella sua abitazione hanno consentito di rinvenire ulteriori 10 confezioni di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza.

L'uomo, sempre secondo quanto si apprende, sarebbe stato particolarmente attivo proprio tra Perugia e Deruta con le richieste di cocaina in continuo aumento e un passaparola di clienti pronti a contattarlo e pagare per avere la dose o le dosi per una richiesta di sballo che ormai sembra travalicare i confini del fine settimana. Contatti che sarebbero avvenuti anche attraverso i social network, magari con messaggi cifrati per intendere modi e tempi degli incontri per la cocaina. Il cui consumo sembra continuare ad essere un fenomeno che non conosce crisi, anche perché gli spacciatori nel tentativo di accaparrarsi più clienti possibile sono arrivati anche all'offerta di un mezzo grammo, dunque una mezza dose, a prezzi decisamente low cost e diventando in questo modo particolarmente appetibile anche per i più giovani.

Mi. Mi.