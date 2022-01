Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

L'INDAGINE

Pensava di poterla farcela un'altra volta. Forte del trucco con cui sfuggiva ogni volta ai controlli delle forze dell'ordine. Un nome fasullo, un documento raccattato chissà dove e come e la possibilità di vivere tranquillamente da fantasma. Tranquillamente per poter fare quello che gli riusciva meglio: spacciare droga. Ma stavolta il fantasma del centro storico, l'uomo che ha nel suo curriculum precedente proprio per spaccio, non è riuscito a farla franca. Beccato d a un controllo particolarmente accurato dagli uomini della squadra volante della questura.

Gli uomini del questore Giuseppe Bellassai sono stati attivati da un cittadino che ha composto il 113 e chiamato la centrale operativa delle questura. C'era qualcuno sospetto che si aggirava lungo corso Garibaldi. Una delle zone calde quando si parla di spaccio in centro con mosse mordi e fuggi di chi arriva in zona, spaccia a poi se ne va, magari usando qualche base (cioè casa) nella zona, non necessariamente in una delle zone più suggestive di Perugia, lì dove sopra quei tetti tutte le sere si accende l'albero di Natale dei record. Ma volte basta la passeggiata dopo un appuntamento preso al telefonino per fare affari.

Magari il tunisino di 43 anni si era mosso proprio con quello scopo. Quando sono arrivati gli agenti lo hanno visto che asi aggirava quasi rasente ai muri, con molto circospezione. Anche stavolta pensava di farla franca, anche stavolta pensava che muoversi comne un fantasma poteva dargli una mano.

Quando i poliziotti lo hanno fermato, l'accertamento è stato particolarmente accurato. Ed è con quell'accertamento che i poliziotti hanno scoperto come l'uomo si muovesse con molti alias, cioè nomi fasulli. Questo non gli è bastato per nascondersi anche davanti alla pattuglia collegata con la centrale operativa. Quando la barriera dei nomi fasulli è caduta, i poliziotti hanno verificato non solo che l'uomo aveva alle spalle precedenti per lo spaccio di droga, ma anche che il tunisino era irregolare sul territorio italiano. Cioè non poteva girare liberamente per le strade dell'acropoli. Addirittura l'uomo era inseguito da un decreto di espulsione. Portato in questura ne è arrivato un altro da parte dell'ufficio immigrazione della questura.

