Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

Il re dei furti nel supermercato, colpiva, infilava quello che serviva per il pranzo o per la cena nel giubbotto e pii spariva. Una, due, tre volte. Fino a che il direttore del supermercato non si è accorto della sue mise e ha chiamato la polizia. L'hanno preso gli agenti della volanti in un noto centro commerciale di San Sisto. È arrivata la chiamata del direttore del negozio al 113. Che spiegava come c'era un uomo che stava infilando di tutto nel giubbotto. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, l'uomo era ancora intento a fare la sua particolarissima spesa. I poliziotti lo hanno bloccato e gli addetti del supermercato lo hanno riconosciuto : era lui l'uomo che non faceva tiornare oi conti piortando via quello che capitava. All'identificazione la polizia ha scoperto che si trattava di un cittadino extracomunitario di origini marocchine, classe 1987, il quale ammetteva le proprie responsabilità. Il trentaquettrenne, risultato in regola col permesso di soggiorno e con a carico svariati precedenti proprio per furto, è stato denunciato per i reati di furto aggravato e ricettazione. Il giubbotto stavolta non è stato svuotato sul tavolo di c casa ma sulla cassa del supermercato.

DONNA CADE DALLE SCALE

Una donna è caduta dalle scale di una casa in costruzione a Solomeo. Quello che è stato catalogato in ospedale come un incidente sul lavoro, ha interessato una donna di 62 anni che è ricoverata in prognosi riservata al Santa Maria della Misercordia in seguito alle ferite riportate.