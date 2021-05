28 Maggio 2021

PASSIGNANO Spaccio tra le rive del lago, preso con più di un etto di cocaina nell'auto. Nella rete dei controlli dei carabinieri è caduto un 60enne originario del Nord Italia arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stato fermato allo svincolo del Raccordo autostradale all'altezza di Passignano Est.

L'arrestato sarebbe già persona nota alle forze dell'ordine ed è stato bloccato con la sua auto proprio nei pressi del raccordo Perugia-Bettolle, «mostrando subito un atteggiamento guardingo e agitato», tale da indurre i militari dell'aliquota radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Città della Pieve a procedere a più accurate verifiche estese anche all'interno del veicolo. Successivamente, dopo un'accurata ispezione, i militari hanno rinvenuto un pacchetto avvolto nel cellophane che nascondeva un blocco intero di colore bianco risultato poi essere sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 105 grammi circa.

L'arrestato è stato, quindi, condotto presso gli uffici della compagnia di Città della Pieve per le incombenze di rito, dopo di che, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato tradotto al carcere di Capanne. L'operazione segue quella di alcune settimane fa che, sempre a Passignano, ha permesso di fermare un giro di spaccio che aveva coinvolto, tra i clienti degli spacciatori, imprenditori, operai, impiegati, studenti, casalinghe e pensionati, uomini e donne tutti di età compresa tra i 19 e 65 anni, con l'arresto di un trentenne albanese, considerato il capo dell'attività di spaccio, e facendo scattare i domiciliari per altri due connazionali.

S.Can.