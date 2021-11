Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

Una sfida per la preparazione del piatto natalizio più amato, secondo la tradizione. Arriva la prima edizione del premio Il cappelletto d'oro a cura di Real Umbria.

Un contest pensato appositamente per premiare la cultura enogastronomica umbra, le sue radici popolari e la vera tradizione. Il premio cappelletto d'oro è una gara tra cuochi amatoriali, aperta a tutti gli amanti del cappelletto, che verranno esaminati da una giuria di esperti e professionisti del settore presieduta da Silvia Buitoni, amante della tradizione in cucina, autrice e creatrice del gruppo facebook Dall'uovo alla coque al ragù.

A lei il compito di premiare il piatto Madeline, ovvero la ricetta che più racconterà una storia, un'emozione. Le iscrizioni per partecipare gratuitamente al premio Il cappelletto d'oro sono aperte dal 30 novembre esclusivamente on line sul sito www.realumbria.it, da dove è possibile leggere da martedì il regolamento. Per l'edizione 2021 del Cappelletto d'oro, vista l'emergenza sanitaria, il numero dei partecipanti è stabilito a massimo 30 persone, le prime che invieranno la propria. La sfida si svolgerà il 20 dicembre nella splendida Villa Buitoni. Il primo premio Il cappelletto d'oro, in partnership con Dall'uovo alla coque al ragù, il gruppo facebook delle ricette Madeline, e ha il patrocinio della Regione Umbria e di Slow Food Perugia.