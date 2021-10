Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

L'INDAGINE

DERUTA Due gli elementi da cui ci si attende una risposta su cosa abbia causato il terribile incidente costato la vita a Mara Ortolani. Le registrazioni video delle telecamere che coprono il percorso, richieste dagli inquirenti e l'autopsia disposta dal magistrato che dovrà verificare lo stato fisico della donna. Ovviamente anche il veicolo è stato sottoposto a sequestro per un possibile esame da farsi sulla carcassa bruciata. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Todi che stanno cercando di capire che cosa sia successo prima dell'impatto fatale sul tronco d'albero che ha tragicamente interrotto il ritorno a casa della donna, e dopo l'urto come sia iniziato l'incendio, infatti, partiranno dalle immagini che sono state richieste al comune di Deruta. Ieri mattina, intanto, i carabinieri sono tornati sul posto per completare i rilievi e rendersi conto anche delle situazioni ambientali, cosa che, appena dopo l'incidente, non è stato possibile verificare per il buio della notte. Certo è che quel tratto di strada, che da Sant'Angelo di Celle porta a San Nicolò di Celle per collegare, attraverso la Marscianese, Deruta con Marsciano e con Perugia, è potenzialmente pericoloso. Perché malgrado sia molto trafficato, in quanto alternativo alla E45, vista l'orografia, invita alla velocità. I filmati diranno se la Dacia guidata dalla trentatreenne in quel tratto è passata troppo veloce. L'eccessiva velocità infatti è tra le probabili cause dell'incidente, tutte al vaglio dei carabinieri. Si può ipotizzare anche un malore, un colpo di sonno, o l'attraversamento improvviso di un animale. Certo è che le condizioni della carcassa bruciata lascerebbero immaginare un impatto molto violento. «Qui le auto corrono troppo dice un automobilista che transita spesso su quella strada fanno i controlli, ma evidentemente non bastano perché per fermare quelli che, al volante, si trasformano in piloti da formula uno, non sono sufficienti le multe anche se salate». Non è molto tempo che sulla Marscianese ha perso la vita il diciottenne Alessio Galletti che, in sella al suo scooter, stava rientrando a casa.

Altro elemento che deve far riflettere è l'alta incidenza di morti sulle strade dell'Umbria che, dall'inizio dell'anno alla fine di settembre, avevano già superato la triste quota di 30. Un'altra cosa necessaria, una più frequente manutenzione del manto stradale che in alcuni tratti di quel territorio lascia molto a desiderare. Gobbe, fenditure, avvallamenti rendono quelle strade secondarie che, potenzialmente rappresentano una comodità, un percorso pericoloso.

Luigi Foglietti

