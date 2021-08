Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

LA CELEBRAZIONE

«Ho pregato perché Perugia torni ad essere una comunità aperta, accogliente, familiare, piena di amicizia come lo è stata nel passato quando accoglieva tanti giovani, anche stranieri, nelle sue due Università. Perugia ha questa vocazione che non può dimenticare nel contesto di tutta l'Italia». È l'auspicio del cardinale Gualtiero Bassetti espresso in occasione delle celebrazioni per San Lorenzo.

Ieri in cattedrale, dove c'erano anche il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi e sindaco Andrea Romizi, cui si è rivolto il presidente della Cei nel parlare della città, sono stati ordinati tre diaconi permanenti (che si aggiungono ad un gruppo di oltre 40). Sono Stefano Bucarini, Mauro Corazzi e Moreno Fabbri. Bassetti nell'omelia ha parlato anche ai tre ordinandi diaconi e a tutti i fedeli, dicendo loro «mentre vi accolgo e vi saluto tutti, sento il compito, come pastore di questa chiesa, di affidarci alla protezione e alla celeste intercessione del diacono Lorenzo, colui che diede la sua vita per la chiesa, meritando la corona del martirio, per raggiungere in letizia il signore. Soprattutto noi, che abbiamo compiti e gravi responsabilità nella chiesa, vescovi, sacerdoti, istituzioni, fedeli laici, siamo tutti chiamati a seguire gli insegnamenti di Lorenzo e a imitarlo nell'amore di Cristo e dei fratelli. Il suo gesto di indicare nei poveri i tesori della chiesa, rimane sempre il grande insegnamento da seguire. Lorenzo, come Cristo sulla croce, non grida vendetta, anzi sa perfino essere umorista mentre le fiamme lo divorano. Per noi san Lorenzo rimane il chicco di grano caduto in terra sempre pronto a morire».

I tre diaconi sono stati esortati a «guardare Cristo come lo guardava san Lorenzo, per essere anche voi ha detto Bassetti - servi fedeli della sua parola: proclamatela ai poveri, essi attendano da voi l'annuncio del Vangelo. I piccoli, i poveri, i sofferenti, le persone dimenticate da tutti, che raramente nella loro vita hanno sperimentato un gesto di amore, attendono che qualcuno porti a loro la buona novella, come gli assetati bramano l'acqua. Diventate servi della Parola, incatenando al Vangelo la vostra vita, diventate servi del corpo di Cristo. Gesù mette nelle vostre mani il suo corpo e il suo sangue, perché lo doniate ai fratelli». Avviandosi alla conclusione il cardinale Bassetti, parafrasando papa Francesco, ha augurato agli ordinandi diaconi ad avere coraggio nell'essere «i diaconi delle periferie, della missione, custodi del servizio e dispensatori di carità». Il cardinale ha anche citato san Paolo: «Dice san Paolo nell'inno alla carità, che, senza questa, cioè senza l'amore, non serve nemmeno compiere cose straordinarie, anche generose. Ricordiamoci sempre che, solo l'amore non finisce e solo il signore salva».