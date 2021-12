Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:02

Prefettura e Università degli Studi hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione dell'Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale. Ieri la firma alla presenza del prefetto Armando Gradone e del magnifico rettore Maurizio Oliviero, oltre che de1l'assessore regionale Enrico Melasecche, dei vertici territoriali delle forze di polizia e dei rappresentati di Provincia, Comuni, Anci, Inps, Inail, Motorizzazione, Anas e Aci. Il prefetto Gradone ha rivolto al rettore parole di apprezzamento e gratitudine «per la pronta disponibilità offerta dall'Università degli Studi di Perugia a mettere a punto la piattaforma informatica destinata alla rilevazione statistica degli incidenti stradali in ambito provinciale, strumento indispensabile per la migliore intelligenza delle cause che sono all'origine dei sinistri stradali, specie di quelli con vittime e feriti gravi». Gradone ha evidenziato anche che il percorso avviato porterà alla «conseguente definizione di un razionale piano di azione mirato non solo alla prevenzione ed al contrasto delle condotte di guida imprudenti, tra i fattori principali dei sinistri, ma anche al miglioramento delle condizioni di viabilità ed alla promozione di progetti di educazione alla guida sicura».