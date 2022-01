Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

LE STORIE

Feste e male di vivere: l'arrivo delle prime può amplificare il secondo con il crearsi di situazioni di vera difficoltà. Come nel pomeriggio di ieri, con un padre che ha chiamato allarmato i carabinieri dal momento che il figlio si trovava in grossa difficoltà e temeva per la sua salute.

Immediato l'intervento dei militari e anche del personale medico sanitario del 118 che ha permesso così di fare in modo che i disagi della persona purtroppo coinvolta venissero immediatamente affrontati per la risoluzione immediata di una situazione che sarebbe potuta diventare particolarmente pericolosa.

Così come particolarmente pericolosa e delicata si è rivelata essere la situazione di una donna cinquantenne di Gubbio, precipitata da un balcone nella giornata di San Silvestro. Le ferite riportate dalla donna sono state giudicate particolarmente gravi, al punto da essere subito trasferita all'ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, dove è stata immediatamente posta in terapia intensiva. Secondo quanto si apprende, la donna non sarebbe in pericolo di vita ma comunque le ferite riportate nella caduta e i politraumi subiti sarebbero comunque di entità tale da monitorare costantemente le sue condizioni.