Giovedì 8 Luglio 2021, 05:02

PRATICHE FERME

Una «situazione drammatica e seria» a causa degli «infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i documenti» e per via che «molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione cartacea». Sono i principali nodi che rendono lunghi i tempi per la gestione delle pratiche del Superbonus 110% e che nella giornata di ieri hanno portato il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e il presidente della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini ad incontrare il sindaco Andrea Romizi. Un faccia a faccia per cercare di individuare rapidamente delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti «ogni giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia». Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della rete delle professioni tecniche, sono poi intervenute l'assessore comunale all'edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche individuate. «È assolutamente necessario prorogare la data di scadenza del Superbonus (fissata attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché questi con la pubblica amministrazione sono solo una parte dei problemi», hanno detto Tonzani e Antonini.