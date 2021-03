4 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

ASSISI Clienti e gestore multati, ristorante chiuso per 5 giorni. E' questo l'esito del blitz dei carabinieri di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli che nello scorso fine settimana hanno sorpreso quindici persone all'ora di pranzo a mangiare e bere all'interno di un ristorante della periferia di Assisi nonostante la normativa anti-Covid ne imponesse la chiusura al pubblico. I militari hanno multato per 400 euro sia il titolare che le persone trovate sedute al tavolo. E' anche scattata la chiusura immediata del locale per 5 giorni.

In un altro dei controlli eseguiti per contenere la diffusione del Covid i carabinieri hanno sanzionato due motociclisti arrivati da Siena per una gita fuori porta evidentemente non consentita visto il divieto di varcare i confini regionali. Multata pure una donna perugina trovata alle due di notte, a bordo della propria autovettura, presso un'area di servizio posta lungo la strada statale 75 Trasimeno Ovest, senza giustificati motivi, all'altezza di Bastia Umbra.

In totale, dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri sono state più di 30 le sanzioni contestate dai militari ai vari trasgressori e a titolari di attività commerciali.

Intensificati anche i controlli straordinari del territorio voluti dal questore della Provincia di Perugia Antonio Sbordone nelle zone di Assisi e Bastia Umbra. Particolare attenzione è stata riservata alle stazioni ferroviarie, per monitorare i flussi di coloro che si spostano fuori dai confini comunali e regionali. Un 20enne, residente a Bastia originario del Marocco, con precedenti di polizia, e' stato trovato in possesso di una dose di hashish e un 28enne di Foligno, anch'egli con numerosi precedenti, con una dose di marijuana. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Perugia in qualità di assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Sempre alla stazione di Assisi e' stato fermato, dopo essere sceso dal treno diretto a Perugia, perché trovato senza documento di viaggio, un uomo nato in Tunisia nel 1982 con precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio. Lo scorso luglio era stato arrestato in flagranza di reato a Perugia per aver aggredito a colpi di machete un connazionale. L'obbligo di presentazione e di firma presso la questura scattato nei suoi confronti non è stato mai ottemperato dall'uomo. E' stato quindi denunciato per la violazione del provvedimento e per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, in quanto e' stato trovato in possesso di un taglierino di grosse dimensioni.

Infine nel centro di Bastia Umbra, e' stato fermato un 32enne originario della Nigeria sprovvisto di documenti. Dagli accertamenti effettuati è risultato irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Perugia nell'ottobre scorso ma mai eseguito. Pertanto e' stato denunciato e sono state avviate le pratiche per la sua espulsione.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA