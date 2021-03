7 Marzo 2021

NON SOLO MANUTENZIONI

Ogni volta che piove spuntano decine di segnalazioni su strade e parcheggi sommersi perché l'acqua non scorre via. Il Comune mette mano al problema, cioè a tutti quei tombini lungo le rete viaria cittadina che molto spesso sono intasati e creano non pochi disagi.

È stato infatti definito un maxi piano con interventi per almeno sette mesi, a partire da domani e fino a settembre. Un'ordinanza della struttura Sicurezza dell'ente dispone, per le zone che via via saranno oggetto di intervento, alcune modifiche alla viabilità. Come sensi unici o restringimenti della carreggiata in corrispondenza dei lavori e divieti di sosta per consentire l'intervento del personale, con limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. Provvedimenti che verranno presi man mano che il piano di pulizie andrà avanti e riguarderanno la fascia oraria 7,30 - 18.

IL DATO

A disporre l'operazione l'unità operativa Mobilità e Infrastrutture del Comune che, da domani, prevede l'avvio del servizio di disostruzione di griglie e pozzetti di raccolta di acque piovane sulle strade comunali. Si tratta di un numero particolarmente corposo di punti di scolo, circa 17mila secondo la stima fornita dal Comune tempo fa (un dato variabile nel tempo tenendo conto di lavori in corso su vari tratti e nuovi punti di scolo, come le griglie installate in questi giorni in strada di Casamanza, all'intersezione con strada della Molinella).

Tornando al patrimonio esistente, sono molte le strade dove serve un giro di vite e, nel corso del tempo, si sono dovuti muovere in proprio i cittadini per evitare allagamenti causati dai chiusini ostruiti. Le segnalazioni più ripetute nel tempo hanno riguardato la zona centrale di Ponte San Giovanni, tanto per fare un esempio. Ma anche nella zona più a ridosso dell'acropoli, i problemi non sono mancati.

IN VIA MACHIAVELLI

A proposito di strade e interventi, sono scattati in questi giorni i lavori per la sostituzione della condotta idrica in via Machiavelli dove tempo fa i residenti avevano chiesto a gran voce un giro di vite. Per consentire l'intervento, entrano in vigore da domani (e fino al 28 marzo come riporta un'ordinanza del Comune) provvedimenti alla viabilità per l'area, fra divieti di sosta e sensi unici alternati. Istituito anche il divieto di circolazione, tranne che per gli autorizzati.

Riccardo Gasperini

