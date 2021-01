IL CASO

MONTE CASTELLO DI VIBIO La scuola primaria 2 Giugno è stata chiusa con un'ordinanza del sindaco in quanto, tra gli alunni, è stato individuato un caso di positività al Covid-19. Quindi non effettuerà didattica in presenza. La riapertura avverrà con comunicazione della dirigente. Anche se il caso positivo riscontrato è solo uno, anche le classi non interessate non possono continuare la normale didattica in presenza, perché le insegnanti sono in prudenziale isolamento quindi prima di attivare la modalità della didattica a distanza, l'andamento al momento, dovrà essere affidato a supplenti.

Attualmente per il Comune la Asl ha comunicato la presenza di 3 nuovi casi di Coronavirus che portano il totale dei positivi a 12 che versano tutti in buone condizioni di salute, in maggioranza asintomatici, ma tra di loro ci sono bambini che frequentano le scuole, quindi si è reso necessario attivare tutti i protocolli relativi. Un problema da risolvere in più è stato il fatto che i bambini utilizzano il trasporto scolastico, quindi è stato trasmesso alla Asl l'elenco dei bambini trasportati presenti nei giorni 7 e 8 gennaio, oltre che i dati degli autisti.

Questo comporterà che tutti i bambini presenti nei trasporti di quei giorni saranno sottoposti a tampone. I genitori verranno avvisati dalla Asl tramite mail o contatto telefonico nel frattempo è stato consigliato di tenere a casa i bambini che hanno fratelli o sorelle in attesa del risultato dei tamponi. Tutto ok per la Scuola dell'infanzia Rita Levi Montalcini di Madonna del Piano che rimane regolarmente aperta.

