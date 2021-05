9 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IL RETROSCENA

Rischiava di perdere il beneficio al lavoro al quale era ammesso ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, Domenico D'Andrea, l'ergastolano addetto alle pulizie. D'Andrea, di 38 anni tre giorni fa era stato infatti trovato positivo alla morfina durante un controllo antidroga a campione svolto all'interno del carcere.

Questo episodio era all'esame del consiglio di disciplina. La revoca del beneficio non era automatica, ma la possibilità esisteva. Su quanto accaduto in quel frangente sono in corso accertamenti, sia da parte del consiglio di disciplina sia dell'autorità giudiziaria. É stata quella la molla che ha fatto scattare l'idea della fuga dal carcere da parte di D'Andrea. Che nella zona dove poteva muoversi liberamente (sempre sotto il controllo degli agenti della polizia penitenziaria) ha fatto in modo di nascondersi e poi scavalcare la recinzione del carcere e cercare la fuga. All'appello a Capanne si sono accorti che l'ergastolano non c'era più.

«Ho agito d'impulso, ho visto la possibilità di scappare ci ho provato», ha detto ai poliziotti che lo hanno preso.

«Accogliamo con soddisfazione la notizia della cattura del killer di Salvatore Buglione, vittima innocente della criminalità», hanno detto Carmen Del Core e don Tonino Palmese, presidenti rispettivamente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e della Fondazione Polis della Regione Campania. Anche l'amministrazione comunale di Perugia si è complimentata con le forze dell'ordine.