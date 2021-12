Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Non solo luminarie. Il Natale regala ai quartieri tante possibilità per abbellire le vie della città. In corso Garibaldi lo spunto per aiutare il decoro è arrivato grazie alla grande mostra sulle cartoline a tema Natalizio (ma c'è anche dell'altro) allestita dall'associazione Vivi Il Borgo alla Domus Pauperum. Da quel percorso, un vero e proprio viaggio nella storia che comincia con una riproduzione della prima cartolina natalizia apparsa in Europa nel 1843, sono state selezionate quelle che hanno come tema i presepi. Le stampe degli ingrandimenti, i cartopresepi come li hanno chiamati gli organizzatori, sono stati «collocati lungo corso Garibaldi per ingentilire i portoni e i fondi abbandonati». Un modo diverso di aderire all'iniziativa Presepi nei borghi, dando una spinta al decoro e lanciare un messaggio sull'importanza dell'immagine di quella che è una delle vie principali a ridosso dell'acropoli. La selezione esposta in strada è solo un assaggio di quello che Vivi Il Borgo, grazie all'impegno di Martina Barro, Cristiana Palma, Maat Petrelli e Gabriele De Veris hanno messo in mostra grazie al prezioso materiale messo a disposizione, come per la mostra di poco tempo fa su Dante, da Adriano Piazzoli che ha aperto il suo archivio fornendo anche una interessante serie di riviste. Anche con queste si fa un viaggio storico, partendo dal 1897 con la Tribuna illustrata, fino al Corriere dei Piccoli del 1964. Il Natale in casa Sant'Angelo regala davvero un viaggio nella storia: su venti pannelli ci sono oltre 300 cartoline. Per molte è stato possibile stabilire una datazione, per altre no. Certo invece il tema cui si riferiscono: ci sono quelle dedicate ai grandi autori e illustratori (da Tito Corbella a Maria Pia Franzoni), quelle dedicate agli editori, poi ai bambini, e quelle a carattere religioso, così come non mancano i riferimenti ai due periodi bellici. Insomma, in mostra alla Domus Pauperum c'è la storia in chiave natalizia. La mostra ha registrato un ottimo afflusso e l'associazione ha deciso di prolungare l'apertura oltre il 24, includendo i giorni dal 27 al 30 negli orari 10,30-13 e 17,30-20.

Ri.Ga.