DAL TRIBUNALE

Era l'incubo di via XX Settembre, specializzato nei furti in auto mentre i proprietari facevano benzina al distributore automatico. Si avvicinava allo sportello di soppiatto, approfittando magari della veloce distrazione degli automobilisti intenti a pagare, prendeva borse e portafogli dal sedile e spariva col bottino.

Almeno tre i colpi simili che lo hanno visto protagonista secondo le accuse, non disdegnando comunque furti meno adrenalinici come le spaccate ai finestrini e le semplici razzie delle auto in sosta nei parcheggi, condominiali o di centri commerciali della zona. Un palmares di colpi che ieri è costato una condanna a due anni e 4 mesi al trentenne di origine tunisina, assistito dall'avvocato Vincenzo Bochicchio, che ha patteggiato dopo l'accordo con la procura che lo accusava in tutti di otto furti e di false attestazioni sulla sua vera identità.

Durante le sue razzie, l'uomo è riuscito a portar via cellulari e borse, pure un ombrello, un compressore e un abbonamento per l'autobus, ma soprattutto bancomat, subito utilizzati in zona stazione.

Proprio con le carte riusciva a racimolare il maggiore bottino, facendo diversi prelievi o facendo acquisti, stando ben attento a non superare la cifra di 25 euro per volta, in modo da non dover digitare il pin.

Così facendo, secondo le accuse che gli sono state contestate, ha portato via quasi settecento euro. Per furti quasi tutti aggravati perché compiuti di notte o comunque approfittando di situazioni per cui era limitata la pubblica o privata difesa.

Egle Priolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA