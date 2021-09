Domenica 26 Settembre 2021, 05:03

VITA DI NOTTE

Centro storico assediato dalle auto e multe a tappeto. Ennesimo capitolo nel contrasto alla sosta selvaggia nel cuore della città. L'ultima stretta a suon di contravvenzioni è andata in scena nella zona di Porta Sole. La polizia locale nella sola serata di venerdì ha lasciato multe sui tergicristallo di oltre dieci automobili. I casi di assalto al centro e sosta fuori dalle regole, spesso con relativi disagi dei residenti che non riescono nemmeno a rientrare a casa, si verificano per lo più proprio nei fine settimana.

CAOS RICORRENTE

Da un certo punto di vista un segnale positivo perché significa che il centro storico è vivo e frequentato. Ma il risvolto della sosta è tutt'altro che buono. Un punto critico che è sul tavolo della discussione da anni, per il quale pare non esserci una soluzione definitiva. Soprattutto nel corso delle caldissime serate d'agosto non sono mancati episodi simili, con pezzi di acropoli diventati un parcheggio senza regole. Più frequente il verificarsi di situazioni oltre il buon senso nel versante di piazza Italia e viale Indipendenza, dove le auto finiscono anche in divieto e negli stalli riservati ai ciclomotori (succede anche di giorno durante la settimana, non solo nelle serate di venerdì, sabato e domenica). Anche lì sono frequenti i passaggi della polizia locale per provare a frenare il fenomeno, ma la battaglia è dura e di casi di auto in divieto ne spuntano ogni giorno. NODO PORTA PESA Testimonianze in presa diretta arrivano di continuo dal gruppo Perugia Sosta Selvaggia, con oramai più di 1.800 iscritti. Tantissimi di loro segnalano giorno dopo giorno le situazioni più al limite in città. Molti spunti dalle zone dove si concentrano più scuole. La ripresa delle lezioni è dei giorni scorsi, ma dal tradizionale caos della prima campanella, non sembra essersi ancora ripresa la zona di Porta Pesa.

Lì, ad esempio, è frequente il tema della sosta in ogni punto. Parcheggi di pochi minuti, ma che contribuiscono a rendere complessa la situazione in una zona dove la viabilità non è proprio adatta a quei flussi di traffico.

I PROVVEDIMENTI

Il Comune negli ultimi anni ha cercato di limitare i casi di sosta selvaggia, soprattutto sui marciapiedi, installando centinaia di dissuasori. L'ultimo giro di vite fra via Ripa di Meana e via XIV Settembre. Come riportato su queste colonne nei giorni scorsi, è stata segnalata una situazione di criticità nel tratto a ridosso del tribunale. A seguito di un sopralluogo del personale tecnico dell'ente, è scattato il provvedimento per installare i dissuasori. Un modo per proteggere i pedoni, che lì come altrove sono costretti a scendere in strada e per bypassare le auto. Riccardo Gasperini

