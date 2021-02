LOTTA ALLA DROGA

Ha dato ai poliziotti prima un documento dei suoi accessi al Sert al posto di una carta di identità e addosso aveva una tessera sanitaria intestata a una donna residente nel Ternano. Ha quindi fornito false generalità agli agenti della Volante che lo hanno fermato nella zona di Porta Pesa, ma la polizia ha comunque scoperto la sua vera identità e l'uomo, un 42enne di origini tunisine, è risultato inottemperante all'ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale perché irregolare e per tale motivo è stato denunciato. Terminati i controlli l'uomo è stato denunciato anche per ricettazione e false generalità e a suo carico sono state avviate le pratiche per l'espulsione da parte dell'ufficio Immigrazione della questura.

Gli uomini della squadra volante hanno poi denunciato per furto due donne, un'italiana di 28 anni e una 26enne di origini marocchine, trovate a bordo di un'auto dopo aver sottratto abbigliamento intimo da un negozio della struttura, asportando i dispositivi anti taccheggio e la confezione e nascondendo tutto in un bagno. La merce, ormai non più vendibile, è stata sequestrata. Le due giovani erano state segnalate dal personale del centro e descritte come le autrici di un furto e alle richieste di chiarimento sugli ultimi attimi trascorsi nelle galleria commerciale non erano riuscite a fornire versioni chiare. Il personale di sorveglianza le aveva notate, ma loro erano riuscite a infilarsi in un bagno per abbandonare prove e refurtiva. Il personale però è riuscito a vedere l'auto che la Volante ha subito rintracciato.

