Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

PERUGIA 1416

Dopo l'assemblea elettiva del 24 ottobre, nella quale il magnifico rione di Porta Eburnea 2021 ha rinnovato il direttivo, il nuovo consiglio ha assegnato i nuovi ruoli. Nella loro prima riunione tenutasi ieri, infatti, i savi hanno assegnato le cariche degli undici componenti che guideranno l'associazione nel triennio 2022-2024. Nella carica di console è stato confermato Stefano Cascianelli, mentre Claudio Fortunelli è il priore, Federico Mazzi il capitano, Giacomo Papa, l'alfiere. Queste le altre cariche attribuite: Roberto Frattini, notaro; Anna Rita Budelli, massaro; Pamela Fiorucci, pro console; Riccardo Mencaglia, pro console; Stefano Riccini, consigliere con delega al gruppo musici; Eleonora Fioroni, consigliere con delega al corteo storico; Ana Maria Carla Tirim, consigliere con delega agli eventi e scuola.

Nel ringraziare i savi uscenti per il lavoro svolto, il nuovo direttivo ha sottolineato come nell'ultima elezione si sia dato spazio anche a molti giovani. Un'azione che per quanto riguarda l'entusiasmo e, soprattutto, l'indole degli eburnei, proseguirà nel segno della continuità. «Andiamo avanti con lo stesso spirito, gaudente e accogliente, che ci contraddistingue. Auspichiamo un ritorno in presenza per il 2022, con numerose iniziative in agenda per migliorare e ampliare le attività rionali».

Fa. Nu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA