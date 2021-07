Sabato 24 Luglio 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

«Chiediamo un impegno concreto: programmi, progetti, interventi integrati e condivisi». A Ponte Valleceppi continua il pressing delle associazioni de territorio per una svolta in fatto di interventi che garantiscano una migliore vivibilità. Associazione Parco Tevere (presidente Lucia Brunetti), Arci (presidente Cristian Baldelli), Centro culturale Europa 93 (presidente Petronilla Ialacci), Comitato Molini di Fortebraccio (presidente Goffredo Moroni) hanno firmato una lettera aperta indirizzata al Comune, in particolare al sindaco Andrea Romizi e agli assessori Margherita Scoccia (Urbanistica) e Otello Numerini (Lavori pubblici-Ambiente) mettendo insieme le principali criticità e richieste. Quelle che Comitato Molini di Fortebraccio e Associazione Parco Tevere avevano anticipato nei giorni scorsi al Messaggero. I problemi sul piatto però sono tanti e ieri le quattro realtà sono tornate a fare rete per chiedere una svolta in tempi rapidi perché c'è da porre rimedio ad anni di problemi e richieste rimaste senza una risposta. Anche a seguito di un sopralluogo del Comune andato in scena di recente.

Tra i punti più delicati per la salute e l'impatto ambientale c'è quello delle aziende insalubri di prima classe da cui «siamo circondati», scrivono i cittadini. Per queste chiedono un declassamento. Poi c'è il problema del ponte che collega con il versante di Pretola, stretto e pericoloso per chi si sposta a piedi. Non è un capitolo a parte quello dell'argine del Tevere. Le nuove opere, come già riportato su queste colonne dopo le proteste delle associazioni «stanno creando disagio e dequalificazione del territorio». «L'arginatura spiegano nella lettera aperta - ha murato tutto l'abitato, che godeva di una qualità unica: l'accesso plurimo e in piano dalle case al Tevere. Le rampe di accesso alla sommità dell'argine e al percorso verde pedonale sono state realizzate con pendenze proibitive per un uso quotidiano». C'è poi la situazione «di pericolo e degrado in pieno centro dell'abitato» che «pretende un intervento urgente del Comune». Sul parco del quartiere, che soffre per allagamenti quando piove, le associazioni ricordano che «da decenni le problematiche sono note: terreno senza drenaggio adeguato, impianti e servizi obsoleti e non funzionanti». E «la sicurezza non c'è: spaccio, vandalismi». Attenzione anche sul Tevere: «La presenza sempre più fitta di sbarramenti crea erosione nelle sponde, che intaccano la sicurezza del percorso pedonale e le conseguenti scogliere intaccano la naturalità del fiume e quindi la

sua valenza paesaggistico-ambientale, e sedimenti stagnanti, vedi l'aumento delle isole di ghiaia». Ecco i principali nodi per cui un intero quartiere attende, da tempo, risposte.

Ri.Ga.

