14 Marzo 2021

IL CASO

A quasi due anni dalla chiusura di una corsia, è scattato l'intervento per la sistemazione del ponte sul torrente Genna, nel tratto della rotatoria Pasquale Solinas a Ponte della Pietra. Lo stop era arrivato a causa di problemi ai giunti posizionati sul ponte.

I lavori sono stati resi possibili grazie ad una sinergia fra Comune (proprietario della strada), Provincia (ente appaltante) ed impresa esecutrice dei lavori. I dettagli erano emersi da una serie di atti pubblicati tempo fa nell'albo pretorio dell'ente provinciale, dove si ricostruivano le tappe dell'iter entrato ieri nel vivo. «Come appurato in sede di sopralluogo riportava una nota dell'area Servizio gestione viabilità della Provincia - le difettosità riscontrate sui giunti di dilatazione in questione sono da attribuirsi ad una serie di fattori inerenti la posa in opera e la manutenzione; per tale motivo, dagli incontri avuti si è deciso, di comune accordo tra i soggetti responsabili, di provvedere al ripristino ognuno per quanto di competenza». La Provincia ha stanziato 16mila euro per l'acquisto dei nuovi giunti, l'impresa coprirà la differenza tra il costo di acquisto dei giunti stessi e l'importo erogato, il Comune metterà mezzi e manodopera. «Il Comune riporta ancora la documentazione - provvederà alla posa in opera dei giunti di dilatazione (nel dettaglio si tratta di giunti di dilatazione ed impermeabilità in moduli di gomma armata) forniti e all'acquisto e posa in opera dei materiali di consumo necessari» e inoltre «al termine dei lavori si farà carico di ogni successivo onere di gestione dell'infrastruttura». L'intervento, dopo l'iter burocratico che ha un po' allungato i tempi, è ora scattato e presto quel tratto tornerà pienamente percorribile. Un aspetto non di poco conto tenendo conto che i numeri dei flussi di traffico in quella porta di accesso alla città sono importanti. Gli ultimi dati disponibili per la Provinciale 344 di Pila, che si collega a via Settevalli, parlano di una media giornaliera stimata di circa 5900 mezzi leggeri e 280 pesanti. E con numeri come questi anche poche decine di metri di strada sbarrati possono fare la differenza.

Riccardo Gasperini