CITTÀ CHE CAMBIAIl Comune continua a muoversi per il rilancio di Ponte San Giovanni nell'ambito dell'adesione al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Programma che mette a disposizione importanti risorse per chi presenta progetti per riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità.Da tempo l'ente ha individuato il maxi quartiere di Ponte San Giovanni come bacino per un corposo rilancio e, come riporta una delibera di giunta delle scorse ore, c'è «in particolare il recupero del quartiere denominato ex Palazzetti, complesso in abbandono» a rappresentare il cuore della proposta di rilancio. Con una sinergia, approvata proprio con l'atto di giovedì. «L'Ater Umbria è il partner istituzionale per portare a compimento una operazione di grande complessità come quella dell'acquisto dal curatore fallimentare e del successivo recupero del complesso ex Palazzetti, e pertanto si ritiene di individuarlo quale soggetto attuatore». Una svolta per il quartiere che oramai da lungo tempo aspetta una svolta per quella fetta di territorio. Territorio per cui verranno previste numerose novità. Quella del recupero dei palazzoni abbandonati sarà solo una parte della più «complessa proposta progettuale da presentare ai fini della procedura di selezione».La proposta progettuale, come spiega la delibera di giunta illustrata dall'assessore all'Urbanistica, Margherita Scoccia, si articola in due parti. O meglio due interventi «di cui il primo e prevalente rivolto all'acquisto e recupero del predetto complesso ex Palazzetti, per le indicate funzioni di edilizia residenziale sociale Ers, a canone concordato, libera, spazi per attività commerciali, servizi pubblici di quartiere e spazi di relazione, per un importo di circa 16 milioni di euro (intervento numero 1), ed il secondo preordinato alla valorizzazione dell'accesso all'Ipogeo dei Volumni e dell'area verde della necropoli del Palazzone, per un importo di circa 500mila euro (intervento 2). Nell'ambito del più generale piano di rilancio e sulla base dei criteri di ammissione ai finanziamenti, il Comune ha scelto di lavorare su Ponte San Giovanni perché «presenta gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato al propagarsi di fenomeni di disagio sociale».Riccardo Gasperini