3 Aprile 2021

AMBIENTE

Il cigno reale che stazione sul Tevere a Ponte San Giovanni, diventato mascotte del quartiere, ha trovato compagnia. Dalle scorse ore infatti c'è un secondo cigno che attira l'attenzione dei residenti della zona, che da subito auspicavano questo arrivo. Anzi, c'era anche chi si è mobilitato per trovargli compagnia, ma la natura sembra aver fatto il suo corso. Non è chiaro ancora se si tratti di una femmina, ma le dimensioni minori e i comportamenti dei due animali fanno pensare a questo. E la speranza, manco a dirlo, è che «restino entrambi lì». A dirlo al Messaggero Gianfranco Mincigrucci, presidente della Consulta dei Rioni di Ponte San Giovanni che per primo si è mobilitato per la salvaguardia del cigno e per mettere sul piatto una proposta. Quella di realizzare in quel tratto di fiume a ridosso del ponte vecchio un'oasi umida per uccelli acquatici. A sostegno della proposta, come già raccontato dal Messaggero che per primo ha seguito la storia del cigno-mascotte di quartiere, è scattata anche una raccolta firme. E intanto sempre più cittadini, incuriositi dalla presenza del cigno, hanno fatto una passeggiata lungo il percorso fluviale fotografando la mascotte bianca, che spopola pure sui social. Una storia come quella del pavone Apollo di Ponte Felcino, che vive sui tetti di via Maniconi ed è oramai diventato di compagnia per tantissimi residenti del quartiere, andando a mangiare anche di fronte alle finestre. Per il cigno, quello del cibo è stato uno dei primi problemi. La Consulta dei Rioni si è mossa per segnalare l'importanza del non dargli da mangiare patatine e pane. Al massimo insalata. Sono stati affissi cartelli per cercare di tutelare il cigno, che adesso ha compagnia e di certo ancora più persone saranno attirate in quell'area. Ad accorgersi della presenza del secondo cigno uno dei tanti sostenitori della proposta di realizzazione dell'oasi umida.

La Consulta ha avvisato anche via social che «il cigno reale non è più solo lungo il Tevere in quel di Ponte San Giovanni. Grazie ad un sostenitore della proposta per la realizzazione dell'oasi umida è stato individuato un secondo cigno che staziona oltre il ponte della ferrovia. Un ottima notizia perché ha un compagno o compagna». Commentando la notizia, un cittadino ha raccontato di averli visti altre volte nel corso del tempo. Probabilmente non si erano mai spinti fin verso la zona della chiusa e per questo sono stati notati solo ora .Ci sarebbero in zona anche altre specie. Un ulteriore segnale positivo per la realizzazione di quell'oasi che la Consulta vuole fortemente realizzare con il supporto delle istituzioni.

Riccardo Gasperini