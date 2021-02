LA STORIA

Un vero amico dice la verità, magari lo fa strappandoti un sorriso, caloroso e schietto. Sempre. Sarà per questo che la scomparsa nella notte fra venerdì e sabato all'ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia di Fabrizio Palazzoni, 59enne imprenditore attivo nel settore della vendita pneumatici, grande appassionato di calcio (simpatizzava per il Torino e il Perugia), ha colpito nel profondo la comunità di Ponte San Giovanni, dove viveva, e di tutto il capoluogo, suscitando un'eco di grande commozione.

Perché Fabrizio era così, era l'amico di tutti e lo testimoniano le migliaia di messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari nei social e la commozione in tutta la città. Ma Fabrizio aveva un amico del cuore e il suo nome è Serse Cosmi, l'uomo del Ponte che ha accompagnato sin dai primi passi nell'Arezzo fino ai successi dell'era-Gaucci e le tante esperienze successive, immancabile al suo fianco negli stadi di tutta Italia.

Sua l'idea del famoso striscione Con Serse fino a Tokyo', Fabrizio era anche presidente del Centrogomme Collestrada che militava nel campionato Uisp, spesso con Cosmi divertito allenatore in panchina, che annoverava ex del calcio dilettanti umbro come Tardioli, Cernicchi, Nofri, Ciucarelli, Grilli e i Martinetti. E adesso...? Sei stato un compagno onnipresente della mia vita, abbiamo condiviso gioie impensabili e qualche cocente delusione, io vicino a te, tu vicino a me sempre. Fai un buon viaggio Fabri, sei stato il generoso amico di tutti. Ti voglio bene' è stato il saluto dell'amico Serse su Instagram, a stretto giro sono arrivati quello del Perugia Calcio, della Uisp, dell'amica attrice Laura Chiatti (Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell'allegria, l'azzurro della tua energia, l'arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l'addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo arrivederci' ci hai trovati tutti lì), di Renzo Luchini (Ciao Fabrizio, mio caro e grande amico'), Diego Falcinelli (una pugnalata al cuore... Una di quelle persone che difficilmente riesci a incontrare nella vita!') e migliaia di altri, mentre i tifosi della Nord hanno appeso un eloquente striscione sotto la curva per ricordarlo: Ciao Fabri amico di tutti!. Fabrizio lascia la moglie Gigliola e il figlio Federico, l'ultimo saluto stamattina alle ore 10 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Ponte San Giovanni, la salma sarà cremata e le ceneri tumulate al cimitero di Perugia.

Antonello Ferroni

