Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Un passaggio pedonale ostruito e pedoni costretti a fare movimenti pericolosi per passare. Pericolosi al punto che si rischia di finire investiti da una macchina. Come è quasi successo nei giorni scorsi ad una donna che si è trovata alle prese con lo scenario di abbandono che c'è nell'area dell'ex mattatoio di Ponte San Giovanni. A raccontare quanto accaduto, chiedendo direttamente al sindaco Andrea Romizi un intervento, è il presidente di una delle principali realtà associazionistiche del territorio, Roberto Baldassarri. In una lettera, inviata anche alla comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, il presidente del Centro Socio Culturale I Maggio racconta la sua disavventura «finita fortunatamente bene». «Io stesso, qualche giorno fa, mi sono trovato davanti, appena imboccata la curva, una signora che aveva perso l'equilibrio finendo sulla carreggiata. Sono riuscito solo per pochissimo a non investirla. Questa disavventura mi ha convinto ad attirare la sua attenzione sulla situazione. Il disagio è grande e porvi rimedio non costerebbe molto: si tratta di rimuovere circa dieci metri di guardrail accartocciato e sostituirlo con uno nuovo, ripulendo dalle sterpaglie e dai detriti altrettanti metri del sentiero. Ne guadagnerebbero la sicurezza di pedoni ed automobilisti ed il decoro del paese, proprio a ridosso della targa stradale con il suo nome». Lo stesso presidente del Centro parla di una situazione «che da molto tempo è motivo di lamentele da parte della cittadinanza di Ponte San Giovanni, in particolare da quelle persone che abitano al di là del ponte sul fiume Tevere o che usano il ponte per raggiungere il cimitero». Lì è frequente il via vai di pedoni, anche perché lungo il ponte c'è un camminamento pedonale, rialzato rispetto al piano stradale. Al termine, come spiega Baldassarri nella lettera inviata al sindaco Romizi, il percorso prosegue «come un sentiero abbastanza stretto, ma percorribile a piedi. Al suo fianco, la strada asfaltata presenta una curva molto stretta per i veicoli che intendono attraversare il ponte, con abbondante presenza di autobus e mezzi pesanti di varia natura, che la utilizzano come itinerario alternativo quando la 4 corsie è intasata, come spesso succede. I pedoni che usufruiscono del sentiero, non appena superata la curva, si trovano improvvisamente il passaggio ostruito dal guardrail, che è stato addossato al margine stradale a causa di un precedente incidente stradale. A questo punto si trovano costretti a scavalcare il guardrail e ad accedere alla sede stradale, con una certa difficoltà, data l'altezza della struttura in metallo e in precario equilibrio, dato il fondo sconnesso e ingombro di rottami di vario genere sul precorso. Il tutto avviene, in una strada stretta, in curva e con un traffico intenso».

Riccardo Gasperini