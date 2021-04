16 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LOTTA ALLO SPACCIO

Mezzo chilo di eroina. Che sarebbe anche potuto raddoppiare, trasformandosi in centinaia di dosi pronte ad essere spacciate. Blitz dei carabinieri di Ponte San Giovanni, diretti da Mirko Fringuello, che hanno arrestato due tunisini e scoperto il grosso giro di stupefacenti. Il tutto è iniziato da un controllo in località Piscille, dove i militari hanno sorpreso e bloccato no dei due pusher che aveva appena venduto droga a un assisano segnalato subito come assuntore alla prefettura. Dopo la perquisizione eseguita all'interno di un appartamento nelle vicinanze, le investigazioni hanno quindi permesso di localizzare un altro appartamento a Ponte San Giovanni, dove è spuntato il mezzo chilo di droga assieme a bilancino di precisione, droga e cellulari con 6 sim per fissare appuntamenti con i clienti.

Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati portati in carcere a Capanne.

QUI ASSISI

Prosegue incessante l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Assisi.

Nel tardo pomeriggio del 13 marzo, a Bastia Umbra, durante le consuete verifiche finalizzate al rispetto delle misure imposte per la limitazione della diffusione del covid-19, i militari del NORM hanno notato un ragazzo che ha tentato di eludere i controlli. Immediatamente fermato e controllato è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di hashish di ottima qualità, che il ragazzo aveva acquistato poco prima per uso personale. Lo stesso è stato segnalato all'Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti.

L'attività si colloca nel più ampio quadro di controllo del territorio quotidianamente svolto dall'Arma assisana, sia per il rispetto delle normative relative al contenimento del covid-19, che per la prevenzione dei reati in genere. Le operazioni sono svolte con l'impiego di numerose pattuglie che procedono al controllo degli ambiti cittadini e dei luoghi di culto, coadiuvati dalle squadre operative di supporto del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, composte da militari altamente specializzati ed in grado di fronteggiare adeguatamente ogni tipo di attacco.