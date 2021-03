30 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







PONTE SAN GIOVANNI

Il terrore appare con il viso coperto da una mascherina anti contagio, il cappuccio di un giubbetto calato in testa e soprattutto una pistola.

Vera o giocattolo? Difficile dirlo, ma per chi se l'è vista puntare in faccia, in quei terribili momenti ha fatto davvero poca differenza.

Sono da poco passate le quattordici di lunedì quando un uomo piomba all'interno della farmacia comunale in via della Scuola, a Ponte San Giovanni: il volto coperto dalla mascherina e quella pistola che spunta da una tasca e viene puntata verso la farmacista dietro il bancone.

La richiesta ovviamente è di consegnargli quanto c'è in quel momento in cassa, e non fare scherzi: la donna, sotto la minaccia dell'arma, non può far altro che eseguire ed apre la cassa.

Il tutto mentre dentro e all'esterno della farmacia ci sono persone che vengono servite o che stanno aspettando il proprio turno seguendo al tempo stesso le indicazioni anti Covid.

Pochi terribili secondi per tutti, finché l'uomo dopo essersi fatto consegnare i soldi (circa 600 euro) scappa a piedi per le strade di Ponte San Giovanni.

A quel punto dalla farmacia chiamano immediatamente i soccorsi: nel giro di pochi istanti, arrivano i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, guidati dal luogotenente Mirko Fringuello, che dopo aver rassicurato la farmacista e le persone all'interno si mettono immediatamente alla ricerca del bandito. Sul posto anche i colleghi della compagnia di Perugia.

Vengono acquisiti i filmati delle telecamere interne ed esterne della farmacia, e si cerca di ricostruire la possibile via di fuga del bandito. Non è da escludere che possa aver avuto un complice poco distante che lo stava aspettando in auto.