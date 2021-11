Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

INFRASTRUTTURE

PERUGIA Nodino? Nodo? Intanto il nuovo svincolo di Ponte San Giovanni. E non è poco, al di là di schieramenti a favore o contro del primo stralcio del Nodo.

L'Anas accelera, dal progetto preliminare al passo di definitivo ed esecutivo già assegnati. Diciassette milioni di euro per cambiare, almeno in parte, il destino di E45 e Raccordo. «E a metà 2022 i lavori possono anche partire», anticipa l'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche che sta accelerando forte sulla partita chiave delle infrastrutture viarie intorno a Perugia. E non solo. Perché se la strada è la madre di tutte le battaglie, c'è la partita della ferrovia che la Regione sta giocando al tavolo con Rfi. In vista un vertice con la presidente Tesei in cui si parlerà della velocizzazione della ferrovia Foligno-Perugia-Terontola con l'obiettivo di mettere in cantiere la stazione di Collestrada che sarà in realtà la stazione dell'aeroporto. Eppoi c'è la Ponte San GiovanniSant'Anna della Fcu che per Melasecche è la «nostra metropolitana di superficie che permetterà di entrare in centro a Perugia senza utilizzare l'automobile».

Lo svincolo di Ponte San Giovanni, sfioccherà, come dicono i tecnici, il traffico ben prima dell'imbuto di adesso. Più o meno all'altezza del park Hotel. Così, come dimostra la foto, verso Perugia ci saranno due corsie e altrettante verso Roma che avranno il compito di alleggerire il peso dei 45mila veicoli transitano in zona ogni giorno. Insomma un'accelerazione chiave nella partita del Nodo e del primo stralcio chiamato Nodino. Con tanto di barriere antirumore.

Di più. Melasecche si è impegnato con i favorevoli al Nodino di far piazzare una centralina dell'Arpa che non rileverà più la situazione dell'aria all'altezza del Cva, ma davanti alle file di palazzi che guardano la E45. È logico che il rilevamento di quei dati sul fronte degli inquinanti (Pm10 e benzene) potranno avere un peso tra chi preferisce il Nodino e chi la terza corsia salendo verso il Raccordo. Confronto che in realtà in queste settimane, con le accelerazioni rilanciare da Melasecche sembra, almeno a livello di confronto istituzionale, aver una fase di stallo.

ITALIA NOSTRA

Intanto sul fronte infrastrutture, la Regione incassa un like da Italia Nostra su rilancio dell'aeroporto, il rilancio di Fcu e ferrovie con un occhio alla metropolitana leggera e il raddoppio del Frecciarossa. Il mi piace arriva da Luigi Fressoia e Alessio Trecchiodi.

LAVORI SUL RACCORDO

Intanto, a proposito di Raccordo, avanzano i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione tra Corciano e Magione, in provincia di Perugia. A partire da lunedì, informa Anas, sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Corciano. Per consentire l'esecuzione degli interventi il transito sarà provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Corciano sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 dicembre. I lavori comprendono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante sull'intera piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA