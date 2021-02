L'INDAGINE

Due veri e propri hub dello spaccio di droga scoperti nelle ultime ore dalla guardia di finanza, uno a Ponte San Giovanni e l'altro in via Settevalli.

Durante un'attività di monitoraggio del territorio, i finanzieri hanno individuato un veicolo che percorreva, a forte velocità, il tratto di strada della E45, in direzione nord, nei pressi dell'uscita di Città di Castello.

È bastato questo a insospettire i militari, che hanno fermato e controllato il veicolo, condotto da un pluripregiudicato di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine per il suo coinvolgimento in rilevanti traffici di droga, con base operativa a Ponte San Giovanni.

L'evidente stato di agitazione del conducente ha corroborato i sospetti iniziali. A seguito della perquisizione, infatti, è stato rinvenuto nel vano motore dell'auto l'ingente quantitativo di hashish. Il narcotrafficante è stato portato in carcere a Capanne.

«L'operazione - fanno sapere dal comando provinciale - s'inquadra nell'ambito del dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, disposto dal Comando sulla base degli indirizzi forniti dal prefetto e dal procuratore al fine principale di garantire, tramite l'attento e mirato controllo del territorio, la sicurezza delle strade e dei cittadini».

In questo contesto ecco l'altro hub scoperto dai finanzieri nella zona di via Settevalli: due albanesi in un appartamento con cocaina e hashish già suddivisi in dosi e pronti dunque per essere spacciati al giro di clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA