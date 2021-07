Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

Ponte San Giovanni e Otricoli più vicine grazie alla Pro Ponte e a Velimna, il cui tema quest'anno sarà dedicato a Etruschi e Romani, rievocando i passi tra la civiltà dei nostri territori e quella di Roma in espansione nel mondo. Il programma dell'evento organizzato dalla Pro Ponte è già tracciato e il presidente Antonello Palmerini e il consiglio direttivo hanno ritenuto indispensabile realizzare un gemellaggio storico, che si terrà oggi, tra gli Etruschi di Velimna e i Romani di Otricoli che sorge lungo il fiume Tevere ed era, al tempo di Roma, un fiorente porto commerciale. In programma un evento che stamani prevede la partenza dalla sede della Pro Ponte in via Tramontani di buon'ora. L'arrivo ad Otricoli sarà salutato dalle autorità locali e dai rappresentanti del Gruppo storico Romano, che accompagneranno gli etruschi del Ponte a visitare l'interessante parco archeologico con le rovine dell'imponente anfiteatro romano, il fornitissimo antiquarium, il porto sul Tevere, la Collegiata di Santa Maria Assunta, la chiesa barocca di San Giuseppe di

Leonessa. Nel corso della mattinata sarà sancito il gemellaggio con l'accordo di una rappresentanza romana in costumi storici nel corso del programma di Velimna nei primi giorni di settembre.

