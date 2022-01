Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

LA CITTÀ CHE CAMBIA

C'è anche e soprattutto l'ambiente nel cuore del piano per cambiare volto a Ponte San Giovanni grazie ai fondi in arrivo con il Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell'abitare. Se da una parte spicca il completo restyling dei palazzoni mai finiti di costruire in via Adriatica, non meno attenzione è riservata al verde del maxi quartiere. O meglio, una città nella città che conta 73mila metri quadrati di parchi. Il più grande, quello tra via della Scuola, via Ruggero Grieco, via Giuseppe Lunghi e via Luigi Catanelli supera da solo i 30 mila e, assieme alle altre aree verdi, sarà oggetto di profondi interventi «ai fini della riqualificazione ambientale e del rafforzamento delle opportunità di socialità». Lo specifica un atto dell'unità operativa Ambiente ed energia del Comune, con cui si sbloccano (o si mettono a gara) gli interventi previsti con i fondi Pinqua (in totale 30 milioni di euro). «Particolare cura riporta la documentazione - è dedicata al contrasto dei fenomeni climatici che rendono le aree di valle particolarmente sensibili al fenomeno delle isole di calore ed alla qualità dell'aria». Come? È prevista l'introduzione di specie «idonee a migliorare la biodiversità, a sequestrare elementi nocivi ed, in genere, ad assicurare il miglioramento di una vasta gamma di servizi eco-sistemici». In questo contesto si inserisce la realizzazione del giardino dei profumi e del respiro «che oltre a rappresentare un elemento di pregio paesaggistico ed ambientale, è luogo ideale ove condurre una didattica dedicata ai temi della qualità dell'aria, alle percezioni visive ed olfattive ed offrire un sostegno trofico importante alle popolazioni di api». Ci sono già un'associazione, una struttura sanitaria ed un privato che hanno «dato conferma della loro volontà di cofinanziare l'opera». Novità anche per i più piccoli: scatterà la sostituzione «di gran parte degli arredi ludici attualmente presenti con arredi e strutture conformi alle nuove norme». Il Comune metterà mano anche a buona parte delle balaustre in legno più usurate, che saranno sostituite «con elementi in acciaio corten». Saranno poi realizzati i percorsi principali di connessione tra le aree verdi con un conglomerato drenante e parte degli arredi sarà realizzata con plastica riciclata. Capitolo sport. «Vista l'attuale disponibilità di spazi dove praticare gli sport tradizionali» l'ente punta «sulla realizzazione di un impianto per la pratica del calcio tennis e di uno skate park e di un percorso fitness». Riguardo gli amici a 4 zampe «le due aree sgambamento cani già esistenti saranno riqualificate, prevedendo per una di queste di differenziare le aree di fruizione tra animali di grande e di piccola taglia». Sarà ricollocata anche l'area che ospita una delle più importanti colonie feline comunali. I progetti per i parchi sono stati divisi, nel complesso, in 9 aree.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA