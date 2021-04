27 Aprile 2021

VITA DI QUARTIERE

«Siamo convinti che la nostra comunità sia ricca di tante potenzialità, grandi capacità imprenditoriali, esempi di cura della cosa pubblica e di civismo». Istituisce un premio dedicato alle sue eccellenze e parla a tutto tondo del più grande quartiere della città il Centro Socio-Culturale I Maggio, una delle principali realtà associative (conta 600 soci) e anima per lo sviluppo e la socialità di Ponte San Giovanni «accompagnato in tutta la fase della sua transizione».

Da semplice frazione a quartiere più numeroso per popolazione e densità di attività «che ai più è noto come esempio di traffico caotico, microcriminalità e difficile integrazione di tanta parte della popolazione, cresciuta in modo esponenziale nel giro di pochi decenni». Per il presidente del Circolo Roberto Baldassarri «non è un caso che proprio in questi giorni il Comune ha reso noto un piano di forti investimenti nel nostro quartiere al fine di dare un volto urbanisticamente definito e più decoroso al disordine, per usare un eufemismo, nel quale è cresciuta la parte nuova e più rilevante del nostro centro. Questa situazione di disagio ha creato negli anni un clima di profonda insoddisfazione e perdita di fiducia nella popolazione, che ha percepito un atteggiamento di abbandono e quasi di indifferenza delle istituzioni pubbliche di fronte ai problemi sempre crescenti della popolazione residente».

Il circolo ha raccolto nel corso degli anni il sentimento di amarezza della popolazione «che si è vista precipitare dalla condizione di un paese considerato all'avanguardia per benessere e qualità della vita fino ad essere definito, con pessimo gusto e vuoto sensazionalismo della stampa locale, il bronx di Perugia. Non accettiamo questo umiliante stato di cose, non vogliamo subirlo passivamente». Il circolo ha sede al centro del maxi quartiere «in un'ala del cva che abbiamo ingrandito e resa più accogliente coi nostri mezzi. Abbiamo collaborato per anni con le scuole con iniziative di carattere culturale e anche con sostegno economico, nel limite delle possibilità. Abbiamo reso più gradevole e vivibile il parco Bellini, che il Comune ha affidato alle nostre cure e abbiamo realizzato iniziative di vario genere per riavvicinare le persone e ricreare momenti di unità e ritrovata fiducia».

In questi obiettivi si inserisce l'ultimo progetto, il premio Il Paladino del Ponte. «Crediamo che Ponte San Giovanni non debba essere vissuto solo come problemi irrisolti e irrisolvibili, né tanto meno come degrado. Abbiamo pensato di portare alla luce le qualità positive di Ponte San Giovanni, per ricostruire fiducia e speranze nei concittadini, attribuendo ogni anno un riconoscimento simbolico ad un membro della comunità che si sia segnalato per la sua attività nel quartiere, negli ambiti professionali, imprenditoriali, educativi, sportivi, assistenziali dando un buon esempio e orientando verso modelli positivi i comportamenti».

La prima edizione del premio andrà all'imprenditore Antonio Campanile, cavaliere del lavoro e sarà consegnato il 2 giugno nel corso di una cerimonia nella sede del centro culturale.

Riccardo Gasperini