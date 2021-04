25 Aprile 2021

LA PROTESTA

«Tutti i giorni, ma specialmente il martedì ed il giovedì, il centro di Ponte San Giovanni subisce la carenza di un bagno pubblico che possa essere fruibile a tutti i cittadini». Inizia così la lettera di protesta di Renzo Baldoni, residente ed ex consigliere comunale, per una situazione che crea malumore nel quartiere. «Specialmente in questi periodi, venendo a mancare la disponibilità dei pochi disponibili esercenti attività commerciale, la situazione diventa veramente grottesca. Scene a dir poco raccapriccianti. Sono anni che si parla di questo ma ancora nessun risultato. Sono stato informato dal presidente del centro socio culturale Primo Maggio, Roberto Baldassarri - continua Baldoni - che sono in atto vari contatti con il Comune, anche con l'interessamento dei tre consiglieri comunali Mattioni, Befani, Ranfa e che è stata presentata una bozza di progetto all'assessore Otello Numerini. Tale progetto prevede la realizzazione di un piccolo ampliamento strettamente collegato con i CVA. Inoltre il centro socio culturale sarebbe disponibile a gestire tale struttura di servizio. In alternativa, una mia idea personalissima, perché non prevedere tale servizio nel costruendo centro civico di Piazza del Mercato? Ma sono passati alcuni mesi e sembra che nulla si muova, solo parole e promesse ma niente di niente».