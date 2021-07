Venerdì 23 Luglio 2021, 05:02

CITTÀ CHE CAMBIA

La sfida urbanistica pensata per rivoluzionare Ponte San Giovanni diventerà realtà. Il principale quartiere di Perugia, una città nella città, diventerà modello di sostenibilità e vivibilità con il via libera ai finanziamenti dei progetti messi sul piatto dal Comune (presentati lo scorso marzo dal sindaco Andrea Romizi e dell'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia) nell'ambito del Pinqua, il piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. A poche ore dall'uscita della graduatoria del ministero delle Infrastrutture che premia il rilancio dell'area dei palazzoni abbandonati di via Adriatica e la riqualificazione della zona più centrale con lo stanziamento di quasi 30 milioni, comincia subito una nuova fase. Cioè quella progettazione definitiva e del confronto con il territorio. Aspetto, quest'ultimo, su cui punta con convinzione l'assessore Margherita Scoccia. «Questo confronto in parte è già iniziato per le fasi preliminari, ma adesso saranno necessari ancor di più incontri con il territorio affinché i cittadini possano dare il proprio contributo». Riguardo i finanziamenti, c'è da attendere l'iter burocratico (dalla pubblicazione del decreto, che sblocca il 5% delle risorse, ci sono 240 giorni per presentare i progetti del livello di progettazione che l'ente metterà a gara, con una verifica della commissione entro 90 giorni), ma la macchina organizzativa si mette subito in moto perché il sogno entro il 2026 dovrà diventare realtà. Riguardo il progetto relativo all'area ex Palazzetti, battezzato PSG5, il Comune dovrà ora procedere all'acquisizione effettiva del bene, stipulare il contratto e poi entrare nel vivo della fase progettuale, per lo più definita ma da ritoccare in alcune parti. L'aria che tira è ovviamente positiva: «C'è una soddisfazione grandissima che ripaga lo sforzo enorme fatto da tutte le parti in causa, è stato un lavoro di squadra». Lavoro che premia una modalità nuova di interventi sul territorio. «La cosa interessante spiega Scoccia al Messaggero è che per la prima volta si avvia una riqualificazione urbanistica immaginando un abbassamento del carico urbano». Il complesso edilizio di via Adriatica (l'area avrà una stretta connessione con l'Ipogeo dei Volumni) passerà da 72mila metri cubi a 35mila, con un drastico calo delle unità abitative: da 193 a 40. Spazio che si libera a favore di tecnologia, sostenibilità, verde e socialità. «è stato pensato un quartiere modello basandoci sulle esperienze che vengono dal nord Europa, prima d'ora mai viste in Umbria». Con i fondi del Pinqua, la città spinge sul rilancio come non mai. Considerando la fetta di risorse per la nuova Fontivegge, si parla di una pioggia di milioni di euro, circa 45. Investimenti che «hanno attirato l'economia ed hanno dato un respiro importante alla rigenerazione. Sarà una Perugia nuova». Di certo cambierà Ponte San Giovanni, che verrà rivoluzionata in blocco nell'asse di via Cestellini e vedrà rifiorire anche spazi ed edifici pubblici di proprietà comunale. Di una «vittoria, grande opportunità per tutta la città» ha parlato l'onorevole Emanuele Prisco.

Riccardo Gasperini